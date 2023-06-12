В МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС может продолжать забор воды из Каховского водохранилища

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Запорожская АЭС по-прежнему может осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном на сайте организации.

В агентстве отметили, что запасов воды в канале Запорожской ТЭС и в большом пруду-охладителе возле ЗАЭС хватит для охлаждения на несколько месяцев.

При этом в МАГАТЭ хотят проверить поступившую информацию о том, что уровень воды в районе ТЭС может быть на два метра выше, чем в остальном водохранилище.

Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что Запорожская ТЭС играет важную роль в обеспечении ядерной и физической безопасности ЗАЭС, которая находится в нескольких километрах.

Ранее Россия уведомила МАГАТЭ, что распределитель Запорожской ТЭС подвергся атаке дронов-камикадзе.

До этого Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение гидроэлектростанции терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС не раньше 16 июня