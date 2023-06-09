Россия уведомила МАГАТЭ о нападении дронов-камикадзе на Запорожскую ТЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что распределитель Запорожской ТЭС (ЗТЭС), связанный с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), подвергся атаке дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС.

"РФ, которая в настоящее время контролирует станцию, сообщила в письме генеральному директору агентства Рафаэлю Гросси, что в четверг (8 июня. – Прим. ред.) и сегодня были нанесены удары с использованием беспилотников-камикадзе по распределительному устройству Запорожской ТЭС", – указано в заявлении агентства.

Отмечается, что устройство использовалось для резервного электроснабжения станции до тех пор, пока последняя линия электропередачи не был повреждена около трех месяцев назад.

Согласно заявлению, МАГАТЭ намерено провести независимую оценку полученной информации, но для этого агентству необходим доступ к распределительному пункту ЗТЭС.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что ЗАЭС продолжает осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища. По новым прогнозам ЗАЭС сможет осуществлять забор воды при падении уровня до 11 метров или ниже.

Вместе с тем общая ситуация с ядерной безопасностью остается крайне неустойчивой и потенциально опасной, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия будет жестко отвечать на атаки Украины по Запорожской атомной электростанции.

В конце мая Гросси на заседании Совбеза ООН представил пять принципов по защите Запорожской АЭС.

Он сообщил, что ЗАЭС за последние 15 месяцев отключалась от основного питания семь раз, и назвал везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.



Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной