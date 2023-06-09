В МАГАТЭ объявили о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине после разрушения Каховской ГЭС.

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС в соответствии с просьбой президента Украины (Владимира. – Прим. ред.) Зеленского о международной помощи", – написал он в Twitter.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) продолжает осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища.

Согласно прогнозам агентства, ЗАЭС сможет осуществлять забор воды при падении уровня до 11 метров или ниже. При этом общая ситуация с ядерной безопасностью остается крайне неустойчивой и потенциально опасной, заявил Гросси.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала Украинская сторона, с этим в том числе согласен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение гидроэлектростанции терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что более 5,8 тысячи человек были эвакуированы с затопленных территорий, среди них 243 ребенка и 62 маломобильных жителя.

Число жертв после ЧП увеличилось до восьми человек.

Сальдо добавил, что в общей сложности под водой находятся 22 273 дома в 17 населенных пунктах. Подъем воды может продолжаться до 10 суток.



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