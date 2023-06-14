Захарова заявила, что решения МУС по Каховской ГЭС не будут иметь для РФ силы

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Любые решения Международного уголовного суда (МУС) по Каховской ГЭС не будут иметь для России юридической силы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подачу генпрокурором Украины обращения в МУС в связи с ситуацией вокруг электростанции.

Она напомнила, что у МУС нет компетенции назначать какие-либо выплаты, на которых настаивает украинская сторона, поскольку он в принципе не решает споры между государствами.

"В любом случае Россия и многие другие страны не участвуют в Римском статуте <...> и обязательств по нему никаких не несет. <...> Мы не сотрудничаем с данным органом, любые решения для нас будут юридически ничтожными", – добавила дипломат в интервью РИА Новости.

По ее словам, тот факт, что Киев отказался от прозрачного международного расследования и сразу обратился в МУС, говорит о том, что данный орган стал частью антироссийской политики, элементом гибридной войны против РФ.

Подводя итог, Захарова заметила, что российские уполномоченные органы уже работают над расследованием инцидента на Каховской ГЭС и Москва намерена делиться его результатами.

Украинские силы подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, что привело к затоплению населенных пунктов Херсонской области. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Спасатели эвакуировали из подтопленных населенных пунктов 7,2 тысячи человек. Госпитализация потребовалась 80 жителям региона. 17 человек погибли. Еще 17 местных жителей пропали без вести.



Пик наводнения после разрушения Каховской ГЭС пройден