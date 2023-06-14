Сальдо сообщил, что 17 человек пропали без вести после аварии на Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Оперативный штаб Новой Каховки

После катастрофы на Каховской ГЭС в Херсонской области 17 человек пропали без вести, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Об этом сообщает ТАСС.

"Уже четко известно о 17 людях, которых мы не находим, время уже прошло. Пострадавшие, которые с тяжелыми последствиями находятся в больницах, их около 15", – рассказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Врио главы региона добавил, что попыток форсирования реки Днепр со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении в данный момент нет.

"Обстрелы есть, ракетная угроза постоянная, постоянно что-то прилетает. Но попыток форсирования Днепра нет, и я думаю, что не будет", – сказал Сальдо.

Врио губернатора подчеркнул, что в регионе наблюдается напряженная гуманитарная и экологическая обстановка. По его словам, это связано не только с продовольствием и оказанием помощи гражданам.

"Это экокатастрофа. Большой сброс воды, который вышел из Каховского водохранилища в Черное море, грозит даже соседним странам. Потому что по Черному морю зараженная вода достигнет Болгарии и Румынии", – отметил он.

Как отметил глава правительства региона Андрей Алексеенко, ссылаясь на прогнозы, вода сможет полностью сойти из подтопленных населенных пунктов Херсонской области в русло реки Днепра к 20 июня

"По оценке Русгидро, полный сход воды и возвращение Днепра в русло прогнозируется к 20 июня. На сегодня в Алешках и округе вода остается только в низинах – до 1,6 метра", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, ущерб, нанесенный разрушением дамбы Каховской ГЭС, для жителей региона, инфраструктуры и социальных объектов приближается к 40 миллиардам рублей.

Масштаб нанесенного наводнением ущерба, оценка состояний домов, зданий, объектов и оборудования продолжается, добавил глава правительства Херсонской области.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Спасатели эвакуировали 7,2 тысячи человек из подтопленных населенных пунктов Херсонской области.

Отмечалось, что число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 80, 17 человек погибли.



Уровень воды в двух округах Херсонской области снизился почти до нуля