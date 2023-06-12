Гендиректор МАГАТЭ заявил, что отправился на Украину для встречи с Зеленским

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси направляется на Украину для проведения встречи с президентом страны Владимиром Зеленским. Он также планирует оценить ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Направляюсь на Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу поддержки после катастрофического наводнения из-за Каховской ГЭС", – написал Гросси в Twitter.

Он добавил, что также планирует провести ротацию команды экспертов агентства. По его словам, МАГАТЭ усилит свое присутствие на станции.

Ранее сообщалось, что запасов воды в канале Запорожской ТЭС и в большом пруду-охладителе возле ЗАЭС хватит для охлаждения на несколько месяцев.

Гросси подчеркнул, что Запорожская ТЭС играет важную роль в обеспечении ядерной и физической безопасности ЗАЭС, которая находится в нескольких километрах.

До этого российская сторона уведомила МАГАТЭ, что распределитель Запорожской ТЭС подвергся атаке дронов-камикадзе.

В ночь на 6 июня дамба Каховской ГЭС была взорвана, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал разрушение гидроэлектростанции терактом.

Российские власти считают, что это сделала Украинская сторона, с этим в том числе согласен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На территории Новокаховского городского округа 6 июня был введен режим ЧС. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.



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