Лавров заявил, что находящиеся в РФ украинские дети могут вернуться к своим родителям

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Украинские дети, которые находятся на территории России, могут вернуться к своим родителям, если от взрослых поступит соответствующий запрос. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас очень волнует судьба детей, которые оказываются в зонах конфликтов", – сказал он.

По словам Лаврова, РФ эвакуировала детей с Украины в безопасные регионы. Около 300 несовершеннолетних были устроены в российские семьи, но это было не усыновление, а временная опека, подчеркнул он.

"Такая форма была выбрана специально <...> с учетом того, что могут объявиться родители, и, конечно, эти родители будут иметь все возможности своих детей забрать, если они в этом заинтересованы", – объяснил он.

Политик отметил, что имена детей и их координаты никто не скрывает, их показывают в репортажах на телевидении, они отдыхают в летних лагерях, рассказывают о своем самочувствии, показывают оценки, высказывают свое мнение. Прямые родственники имеют полное право их забрать. Он добавил, что несколько десятков украинских детей уже вернулись домой.

Глава МИД уточнил, что Россия будет добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе собственного расследования. По информации Лаврова, та информация, что РФ предоставляет в международные организации, не находит отражения в документах ООН. В частности, там не отражено и то, что с февраля 2022 года в Россию приехали более 5 миллионов жителей Украины, из них более 700 тысяч – дети. Число воспитанников детских домов ДНР и ЛНР, которые были эвакуированы вместе с воспитателями этих учреждений, составляет около 2 тысяч.

17 июня на встрече с африканскими лидерами Владимир Путин сказал, что Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны боевых действий на Украине, это спасло их жизни. По мнению президента, российские власти никогда не препятствовали воссоединению детей с родственниками в случае запроса последних.

Позднее ООН внесла Россию в список нарушителей прав детей в ситуациях вооруженных конфликтов. В то же время всемирная организация признала причастность Вооруженных сил Украины к таким же нарушениям, однако не внесла Украину в список.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей