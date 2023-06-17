Россия спасла детей благодаря их эвакуации из зоны конфликта – Путин

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Россия абсолютно легально вывозила детей из зоны боевых действий на Украине, это спасло их жизни. Об этом на встрече с африканскими лидерами заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу детей. Дети – святое дело. Мы вывозили их из зоны конфликта, спасая их жизни и здоровье, – вот, что происходило. Никто не собирался никого, никаких детей разлучать с семьями. Вывозили целыми детскими домами абсолютно легально, потому что руководители детдомов были законными их представителями" – приводит ТАСС слова Путина.

По словам президента, российские власти никогда не препятствовали воссоединению детей с родственниками в случае запроса последних.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

Ранее в Россию на встречу с Путиным прибыли главы шести стран Африки, включая лидеров Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР. О результатах переговоров расскажет глава МИД РФ Сергей Лавров.