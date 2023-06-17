Главы шести стран Африки прилетели в Петербург для встречи с Путиным

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Главы шести стран Африки, в том числе Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, прибыли в Санкт-Петербург, где встретятся в Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.

"Сейчас еще в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [России]. Сейчас у них состоится встреча", – сказал Кобяков на брифинге по итогам ПМЭФ-2023.

Известно, что президент ЮАР Сирил Рамапоса отправился в РФ без охраны и пула журналистов. Самолет с ними не получил разрешения на доступ в воздушное пространство Венгрии.

Накануне делегация побывала в Киеве. Представители африканских стран ищут пути мирного урегулирования ситуации на Украине.

Комментируя дальнейшие планы делегации посетить Россию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит в этом логики, однако принимает это решение.

