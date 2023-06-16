Песков заявил, что украинская проблема связана с наличием антирусского центра у границ РФ

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Украинская проблема абсолютно понятна России и связана с наличием антирусского центра прямо у границ РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

"Для нас фраза "украинская проблема" абсолютно понятна. Об этом знают все. Она не вызрела год тому назад, она вызревала на протяжении многих десятилетий", – сказал представитель Кремля.

Помимо этого, как пояснил Песков, проблема, связанная с Украиной, также влияет на гарантии безопасности России в будущем и вызвана событиями с продвижением НАТО в сторону границ страны.

Однако, несмотря на это, Путин открыт к решению украинской проблемы и поддерживает предложения, направленные на ее урегулирование. Как отметил представитель Кремля, конфликт может быть решен разными способами, поэтому идеи могут быть любыми.

"Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами", – добавил он.

Между тем Песков заявил, что в ходе выступления на ПМЭФ глава государства затронет тему влияния спецоперации на экономическую отрасль РФ, поскольку она не может существовать в отрыве от всех политических и геополитических реалий.

Владимир Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня около 14:00. Песков, анонсируя его выступление, призвал ожидать интересный разговор. Помимо прочего, российский лидер оценит ситуацию в мире и очертит ситуацию на перспективу.



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