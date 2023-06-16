Мобильный интернет отключат на площадке ПМЭФ 16 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мобильный интернет отключат 16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в "Экспофоруме", пишет РИА Новости со ссылкой на "Росконгресс".

"В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 года временно будет отсутствовать доступ в интернет с мобильных устройств", – говорится в сообщении.

По словам советника президента, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, гости и участники мероприятия смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023.

Отмечается, что перебои с работой мобильного интернета зафиксировали еще с 08:00 на въезде в "Экспофорум". Там пропадает связь, многие приложения не прогружаются.

16 июня на форуме состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства может выйти на сцену около 14:00.

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