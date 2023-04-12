Бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к ПМЭФ – Песков

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Многие бизнесмены из недружественных стран проявляют интерес к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Вместе с тем он добавил, что Кремль пока не будет называть конкретных представителей бизнеса, желающих принять участие в форуме.

"Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят. Но тем не менее многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют большой интерес", – рассказал Песков.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года.

Ранее советник главы РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков заявил, что данное событие является одним из самых масштабных и важных в мире.

Он также подчеркнул, что будущее устойчивого развития мировой экономики в настоящее время особенно актуально – в период растущего социального неравенства, а также нестабильных торговых и политических отношений.

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