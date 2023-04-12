Песков поставил вопрос о подлинности кадров с казнью якобы украинского военного

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Видеокадры с казнью военнослужащего с украинской нашивкой могут стать предметом для проверки, однако для начала необходимо убедиться в их подлинности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя распространившийся в Сети видеоролик.

"Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры", – сказал представитель Кремля.

Песков объяснил необходимость изучения подлинности кадров жизнью "в мире фейков". Достоверность материалов может стать причиной для дальнейшего выяснения места произошедшего и причастных к этому лиц.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине ранее задокументировала не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными. Выяснение обстоятельств показало, что преступления чаще всего совершались сразу после взятия военных в плен. Свидетельств о реакции украинских властей на подобное и дальнейших наказаниях виновных нет.



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