Читатели NYT пришли в ужас от видео с расстрелом российских солдат бойцами ВСУ

Фото: AP Photo/Roman Chop

Читатели газеты The New York Times пришли в ужас от видео с казнью российских солдат и обвинили киевский режим в военных преступлениях, сообщает РИА Новости.

В Twitter издания опубликована ссылка на статью с подписью о том, что в социальных сетях разгорелись споры относительно того, было ли это военным преступлением или самообороной украинских бойцов. Это также возмутило читателей газеты.

"Какая самооборона??? Когда все лежат лицом вниз на земле. Очевидно, что они совершили военное преступление!" – написал один из них.

Другой пользователь также задался вопросом, что NYT думает о российском военнопленном, связанном прочными веревками и пищевой пленкой и заживо сожженном украинцами.

Еще один читатель заявил, что Украина совершала военные преступления задолго до ввода российских войск.

"Украина совершила преступление, убив этих солдат, но как всегда скажут, что виноваты безоружные русские бойцы, потому что они там находились. Украина и Запад давно вообразили, что всегда правы и не совершают преступлений, но это не так", – заключил еще один пользователь.

18 ноября в Сети распространилось видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться. Те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ.

Газета New York Times подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных. Авторы публикации заверяют, что сравнили кадры со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны в Макеевке. В материале говорится, что эти видеозаписи предлагают редкий взгляд на один из множества ужасающих моментов войны.

Комментируя случившееся, в Минобороны РФ заявили, что украинские солдаты убили российских военнослужащих преднамеренно. Там отметили, что инцидент доказывает живодерскую сущность киевского режима и тех, кто его поддерживает.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

РФ требует осудить расстрел российских военнопленных на Украине

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