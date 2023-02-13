Пресс-служба Пригожина опубликовала видео с якобы казненным бойцом ЧВК "Вагнер"

Пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировала на сообщения о якобы казни одного из бойцов организации Дмитрия Якущенко, опубликовав видео с его обращением в своем телеграм-канале

На кадрах военнослужащий рассказывает, как исправил допущенные ошибки и вернулся из украинского плена. При этом, как уточнил Якущенко, ему удалось выжить в плену, наговорив украинским солдатам "много разного".

"Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен", – сказал военнослужащий.

Якущенко также сообщил, что у каждого бойца "Вагнера" есть возможность исправить ошибку.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором, предположительно, примотанного скотчем к камням Якущенко бьют кувалдой по голове. Сообщалось, что спустя 4 дня после прибытия на фронт он перешел на сторону Вооруженных сил Украины.

До этого было обнародовано видео с казнью другого бывшего бойца "Вагнера". Позже стало известно, что на записи был Евгений Нужин, который также перешел на сторону ВСУ.



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