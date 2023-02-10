Пригожин заявил, что освободившихся бойцов ЧВК "Вагнер" приходится вытаскивать из передряг

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Некоторых добровольцев ЧВК "Вагнер", вернувшихся из зоны спецоперации домой, но пока не готовых возвращаться обратно, приходится вытаскивать из различных "передряг (блудняков)". Соответствующее заявление главы частной компании Евгения Пригожина приводит его пресс-служба.

Он рассказал, что поддерживает плотные отношения с заключенными, которые ездили на СВО в рядах ЧВК. По его словам, проведенная программа дала шанс всем, кто хотел. Пригожин уточнил, что ни одного заключенного не принуждали к какому-то определенному решению, каждый из них самостоятельно сделал выбор.

По его словам, после завершения контракта кто-то возвращается в ряды ЧВК, а кто-то остается дома.

"Все понимают, как дорого стоила им свобода. Потому что шесть месяцев войны – это даже не шесть лет на воле или в тюрьме, это целая жизнь, которая могла прерваться в любую минуту, каждый день", – сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что когда-нибудь у многих заключенных закончится контракт с компанией и их число уменьшится, однако "важно не количество, а качество". По его словам, в самом начале они были простыми "парнями с повышенным уровнем адреналина", а теперь каждый оставшийся стоит десятерых.

Руководитель компании указал, что ЧВК соблюдает все обязательства.



"Мы приняли их в свою семью, и они стали нам как братья. Они погибали вместе с нами, побеждали и побеждают вместе с нами. Процент потерь у заключенных точно такой же, как и среди обычных вагнеровцев. Они ели с нами тот же хлеб и получали те же награды", – заявил Пригожин, добавив, что некоторые даже получили звание "Герой России".

Ранее Пригожин сообщил, что набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью завершен. При этом он добавил, что перед действующими сотрудниками выполняются все обязательства.

До этого Пригожин рассказал, что ЧВК взяла большое количество пленных в ходе СВО на Украине. По словам предпринимателя, некоторые пленные были ранены и испуганы.



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