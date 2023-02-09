09:25Политика
Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК "Вагнер" завершен
Фото: РИА Новости
Предприниматель Евгений Пригожин поделился, что набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью завершен. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы бизнесмена.
В ЧВК поступил вопрос о том, действительно ли организация уже больше месяца не проводит набор из исправительных учреждений.
"Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", – говорится в сообщении.
Ранее Пригожин рассказал, что ЧВК взяла большое количество пленных в ходе СВО на Украине. По словам предпринимателя, некоторые пленные были ранены и испуганы.
Он заявил, что бойцы "Вагнера" не относятся жестоко к пленным.
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