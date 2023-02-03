Дело против Пригожина возбудили на Украине

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Офис генпрокурора Украины заподозрил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в посягательстве на территориальную целостность государства. Соответствующее сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

Пригожину вменяют часть 3 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и часть 2 статьи 437 ("Ведение агрессивной войны") Уголовного кодекса страны.

"По данным следствия, он был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц для дальнейшего использования их в боевых действиях на территории Украины. Все это происходило при полной поддержке действующего российского режима", – говорится в сообщении.

По данным офиса генпрокурора Украины, Пригожин ответственен за тысячи военных преступлений и признает свою роль в спецоперации.

В ведомстве пообещали, что ответственности не смогут избежать и рядовые сотрудники ЧВК. Следователи уже якобы допросили двух бойцов, которые находятся на территории Евросоюза, и начали проверку деятельности вагнеровца, который сбежал в Норвегию.

Ранее боец ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, который сбежал в Норвегию, поделился, как он смог уйти из зоны СВО. По его словам, за время дезертирства смог избежать ареста около десяти раз. Он отметил, что пересек норвежскую границу через ледяное озеро с помощью белого камуфляжа.

Медведев пояснил, что до этого служил в рядах ВС России, однако впоследствии стал частью ЧВК на добровольной основе. Службу он проходил под Артемовском.



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