Сбежавший из зоны СВО в Норвегию боец ЧВК "Вагнер" рассказал о своем пути

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Боец ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев поделился, как он смог сбежать из зоны СВО в Норвегию, передает CNN.

Он рассказал, что за период дезертирства смог избежать ареста около десяти раз. Медведев поделился, что пересек норвежскую границу через ледяное озеро с помощью белого камуфляжа.

Для организации побега ему потребовалось поддельное удостоверение СМИ с ненастоящим именем. Он хотел показать данный документ, если бы у него спросили паспорт.

Медведев отметил, что до этого служил в рядах ВС России, однако впоследствии стал частью ЧВК на добровольной основе. По словам солдата, его отправили в зону боевых действий меньше чем через 10 дней после оформления контракта в июле 2021 года. Службу Медведев проходил под Бахмутом.

Ранее США ввели санкции против структур и лиц, которые связаны с ЧВК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным. Также американская сторона объявила группу транснациональной криминальной организацией.

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