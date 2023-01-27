В чем причина спора между главой ЧВК "Вагнер", Стрелковым и Рогозиным

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) вступили в дискуссию в соцсетях. Причиной полемики стало интервью последнего. В нем Стрелков раскритиковал предпринимателя, но при этом похвалил его бойцов. В ответ Пригожин пригласил оппонента приехать в ЛНР и вступить в ряды вагнеровцев. Схожее предложение Стрелкову сделал и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, призвав его отправиться на фронт. Рассказываем подробности.



"Пора переходить от слов к делу"

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) 23 января в интервью критично высказался о руководителе ЧВК "Вагнер" Евгении Пригожине. По его словам, человека с таким прошлым, как у предпринимателя, нельзя допускать в публичное пространство. Вместе с тем Стрелков похвалил бойцов ЧВК "Вагнер".

"Это отличная штурмовая пехота, которую просто бездарнейшим образом укладывают в лобовых атаках – в Соледаре, Бахмуте и так далее. Найти этой пехоте гораздо более эффективное применение можно и нужно!" – заявил он в беседе с журналистами.



Игорь Гиркин (Стрелков) с мая 2014 года непродолжительное время занимал должность министра обороны ДНР. В августе того же года он подал в отставку и покинул Донбасс. Сейчас Стрелков занимается общественной деятельностью. Осенью 2022 года суд в Гааге заочно

с мая 2014 года непродолжительное время занимал должность министра обороны ДНР. В августе того же года он подал в отставку и покинул Донбасс. Сейчас Стрелков занимается общественной деятельностью. Осенью 2022 года суд в Гааге заочно приговорил его к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 "Малайзийских авиалиний". Трагедия произошла в 2014 году в Донецкой области. Суд в Гааге признал Стрелкова и еще двух человек виновными в уничтожении лайнера.

В ответ на это Пригожин предложил Стрелкову вступить в штурмовое подразделение организации, призвав его перейти от слов к делу. При этом бизнесмен подчеркнул, что командиры относятся к кандидату негативно.

"Я, как старший начальник ЧВК "Вагнер", приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт", – передает слова Пригожина его пресс-служба.





Евгений Пригожин руководитель ЧВК "Вагнер" Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу.

Экс-министр обороны ДНР в ответ заявил, что такие предложения не должны делаться через СМИ. Однако раз уж прозвучали, то необходимо, чтобы они были "подкреплены и развиты переговорами в нормальном режиме".



"Пока я никаких конкретных предложений не получил, могу только сказать, что готов буду их рассмотреть в вышеуказанном варианте нормальных деловых переговоров с военными сотрудниками ЧВК. Ни более ни менее", – объяснил Стрелков.

Ехать в ЛНР, чтобы получить предложения, которые могут оказаться "заведомо неприемлемыми", по словам экс-министра обороны ДНР, он не готов.

Такой ответ Пригожин назвал капризом, но, несмотря на это, выразил готовность передать "какую-то бумажку" и номер телефона своего соратника, ответственного за связь. Также бизнесмен напомнил, что лично в ряды вагнеровцев никого не приглашают. Предприниматель обратился с просьбой к Стрелкову больше не беспокоить, если тот сдает назад.

В свою очередь, экс-министр обороны ДНР заявил, что пока к нему никто не обращался, но он все еще готов выслушать предложение и "дать четкий и конкретный ответ".

"Прошу Евгения Викторовича, если он действительно заинтересован в будущем в возможной совместной работе, в дальнейшем сдерживать свои эпитеты в мой адрес", – подытожил Стрелков.



"Вперед, бро"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

К дискуссии подключился и экс-глава "Роскосмоса", руководитель группы "Царские волки" Дмитрий Рогозин. В своем телеграм-канале он призвал Стрелкова отправиться на фронт. "Гиркин, хорош языком чесать, давай, вперед, на передовую", – написал Рогозин.





Дмитрий Рогозин руководитель группы "Царские волки" Ты и в Боснии (речь, скорее всего, о Югославских войнах в 1990-х годах. – Прим. ред.), помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать. Не доехал до фронта, вот тебе вроде бы шанс. Покажи, что ты мужик.

Кроме того, Рогозин предложил оппоненту найти его в ДНР. "Если есть вопросы, знаешь, как меня в Донецке найти. Я здесь уже. Но тебя в ЛНР ждут, вперед, бро", – заключил он.

В ответе Стрелков удивился, что экс-глава "Роскосмоса" помнит его еще с Боснии. Об этом он написал в своем телеграм-канале. "Судя по риторике, в одном отряде со мной там воевал. Правда, я его совершенно в отряде не помню. И никто из моих тогдашних товарищей (некоторые живы) – тоже", – прокомментировал Стрелков.

При этом сам Рогозин заявил, что все помнит. "И мы с тобой это вспоминали, когда ты ко мне приезжал пять лет назад. Помнишь? В гостинице Украина", – написал он.

Рогозин также поинтересовался, не контузия ли у Стрелкова, из-за которой у него произошло что-то с памятью.

