Пригожин позвал экс-министра обороны ДНР Стрелкова в штурмовики ЧВК "Вагнер"

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) вступить в штурмовое подразделение организации.

"Я, как старший начальник ЧВК "Вагнер", приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт", – говорится в заявлении Пригожина, размещенном в телеграм-канале его пресс-службы.

Предприниматель уточнил, что для зачисления в ряды "Вагнера" Стрелкову необходимо приехать в ЛНР. При этом Пригожин предупредил о негативном отношении в бывшему министру обороны ДНР у командиров подразделения.

Ранее Пригожин высказал недовольство в отношении приговора директору музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву, которого оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Он потребовал убрать Пушкарева с должности руководителя музея. Пригожин также не исключил участие Пушкарева в коррупционных процессах.



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