Суд в Гааге заочно приговорил трех фигурантов дела об MH17 к пожизненным срокам

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Окружной суд Гааги приговорил к пожизненному заключению трех фигурантов дела о крушении малазийского Boeing в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета и убийстве его пассажиров. Оглашая приговор, судья Хендрик Стейнхейс заявил, что виновные в трагедии заслуживают самого сурового наказания.

Также суд постановил выплатить компенсации семьям погибших пассажиров рейса. Стейнхейс назвал требование о выплатах обоснованным, отметив, что данное условие соответствует украинскому законодательству. Общий объем выплат, согласно судебному решению, превысит 16 миллионов евро.

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в течение 14 дней. К настоящему времени рассмотрение дела о катастрофе MH17 в первой инстанции завершено.

Пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек. Суд по делу о крушении начался в марте 2020 года.



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