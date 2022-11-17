Суд в Гааге назвал причину запуска ракеты, сбившей рейс MH17

Фото: AP Photo/Phil Nijhuis

Окружной суд Гааги считает, что ракета ЗРК "Бук", сбившая малазийский Boeing в 2014 году, была нацелена на военный самолет. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из вердикта, который зачитал судья Хендрик Стейнхейс, ракета была выпущена по лайнеру ошибочно, поскольку в момент запуска предполагалось, что это был военный самолет. Судья тем не менее подчеркнул, что этот факт не отменяет наличия умысла у стрелявших.

Он также отметил, что фигуранты дела не являлись комбатантами, а потому не имели никакого иммунитета и права запускать ракету. Таким образом, суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета и убийстве его пассажиров.

Между тем четвертый обвиняемый, Олег Пулатов, оправдан. Суд не смог установить его причастность к трагедии.

Пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек. Суд по делу о крушении начался в марте 2020 года.

Группа, которая занимается этим делом, высказывала единственную версию произошедшего. По их мнению, самолет был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук".



В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук"

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