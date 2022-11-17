Суд в Гааге назвал окончательную версию инцидента с рейсом MH17

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Голландский суд считает, что Boeing рейса MH17, который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук". Об этом сообщает РИА Новости.

В вердикте, который зачитал судья Хендрик Стейнхейс, говорится, что выстрел, совершенный с поля под поселком Первомайским, привел к гибели 298 человек.

Также суд постановил, что в деле о крушении малазийского лайнера речь идет о немеждународном вооруженном конфликте, который охватил Украину в 2014 году. Отмечается, что если бы это был международный конфликт, то стороны могли бы избежать ответственности, сославшись на иммунитет.

Кроме того, Окружной суд Гааги счел неубедительными показания эксперта "Алмаз-Антея", объяснив это тем, что концерн связан с российскими властями. В то же время в суде признали, что организация обладает достаточной компетенцией по делу о крушении самолета, а ее выводы обладают определенной ценностью.

Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек. Суд по делу о крушении начался в марте 2020 года.

Группа, которая занимается этим делом, высказывала единственную версию произошедшего. По их мнению, самолет был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса "Бук".



В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук"

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