Австралия и Нидерланды подали в суд на РФ с требованием компенсации по делу о рейсе MH17

12:47
Фото: ТАСС/Виталий Чугин
Австралия и Нидерланды подали в суд на Россию с требованием компенсации по делу о рейсе MH17, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.
В сообщении Марис Пейн, премьера Австралии Скотта Моррисона, его заместителя Барнаби Джойса и генпрокурора Микелии Кэш говорится, что будут использоваться все возможные средства для того, чтобы привлечь РФ к ответственности.
"Отказ Российской Федерации взять на себя ответственность за свое участие в крушении рейса MH17 неприемлем, правительство Австралии не исключает никаких правовых возможностей в своем стремлении к справедливости", – отмечается в заявлении.
Кроме того, министр иностранных дел Австралии отметила, что заявление двух государств с требованием о судебном разбирательстве по делу о катастрофе с рейсом MH17 и выплате компенсаций было подано 14 марта в Международную организацию гражданской авиации. В нем власти от имени австралийских и голландских семей, потерявших родных, утверждают, что ответственность за трагедию несет Россия.
"Наши совместные действия в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации дополнят национальные усилия Нидерландов, преследующих четырех подозреваемых в ответственности за крушение рейса MH17", – заключила Пейн.
Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту лайнера, выполнявшего рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
По мнению Международной комиссии, самолет мог быть сбит с помощью комплекса ПВО "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.
Однако в МИД РФ уточняли, что следствие, основанное на украинских данных, относится к происшествию предвзято. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, подтверждали, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками.
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