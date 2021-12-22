Голландская прокуратура потребовала пожизненного заключения для обвиняемых по делу MH17

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Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы четырех обвиняемых по делу о крушении рейса MH17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Манона Риддербекса.

"Мы требуем, чтобы каждый из четверых обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению", – сказал прокурор в ходе судебных слушаний в среду.

Накануне голландская прокуратура сообщила, что считает обвиняемых по делу MH17 виновными в совершении убийства. В ведомстве утверждают, что те использовали зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя судебный процесс в Гааге, в интервью телеканалу RT назвал неприемлемым тот факт, что дело о крушении лайнера рассматривается как государственная проблема, а не уголовное дело.

"Мы видим, конечно, попытки создать впечатление, будто это совсем не уголовное дело, а государственная проблема, поскольку якобы Россия руководила этими людьми (обвиняемыми по делу MH17. – Прим. ред.). Это абсолютно неприемлемо", – сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что российское руководство внимательно следит за процессом в Гааге, поскольку подсудимыми по делу являются в том числе российские граждане.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации борта МН17, что привело к гибели всех 298 пассажиров и членов экипажа.

Следственная группа, занимающаяся делом о крушении рейса, в качестве единственной версии произошедшего рассматривает ту, согласно которой самолет был сбит ЗРК "Бук".

