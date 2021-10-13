Кремль счел неуместными призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17

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В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к России признать ответственность за катастрофу MH17. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы абсолютно недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", – цитирует его РИА Новости.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации рейса МН17, которая привела к гибели всех находившихся на борту 298 человек.

Суд в Нидерландах озвучил версию крушения Boeing в Донбассе. В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

