Цемах заявил следствию по делу MH17, что не видел "Бука" под Снежным

14:04
Фото: ТАСС/EPA/VOLODYMYR GONTAR
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах заявил следствию по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, что никогда не видел зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" в районе Снежного. Об этом сообщает ТАСС.
"Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК "Бук" в Снежном", – сказал судья Дагмар Костер.
По его словам, Цемаха дважды опрашивали в качестве свидетеля по данному делу – в августе и сентябре 2014 года. Тогда он находился под стражей на Украине по делу о терроризме.
В 2019 году Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing на востоке Украины в 2014 году.
Малайзийский Boeing 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
8 июня 2021 года в ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит ЗРК "Бук".
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