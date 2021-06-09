Лавров заявил об утаивании США важных фактов по делу MH17

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США утаивают важные факты, отказываясь предоставить фото со спутника от июля 2014 года по катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются", – сказал глава МИД России.

Накануне в ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Ранее сообщалось, что голландские судмедэксперты извлекли свыше сотни металлических фрагментов из тела пилота разбившегося Boeing.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из 10 стран.

Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.