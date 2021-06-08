Из тела пилота упавшего в Донбассе Boeing извлекли 100 металлических фрагментов

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Голландские судмедэксперты извлекли свыше сотни металлических фрагментов из тела пилота Boeing, разбившегося на Украине в июле 2014 года. Информация об этом была озвучена на слушаниях в нидерландском судебном комплексе "Схипхол" по катастрофе рейса MH17 председательствующим судьей Хендриком Стейнхейсом.

"Во время вскрытия в теле пилота было обнаружено более 100 металлических элементов", – цитирует судью ТАСС.

Он сообщил, что один из элементов имел форму бабочки. При этом большая часть фрагментов изготовлены из нелегированной стали.

Стейнхейс не стал делать выводы из данной информации, однако подчеркнул, что для следователей это стало одним из подтверждений того, что самолет сбили ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".

Ранее стало известно, что голландский суд завершил предварительное производство по делу МН17. На последнем этапе процесса судьи осмотрели реконструкцию и обломки самолета, собранные на месте крушения.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

