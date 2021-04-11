Голландские журналисты заявили, что получили доступ к беседам обвиняемого по делу MH17

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Журналисты из Нидерландов заявили, что получили доступ к записям телефонных разговоров одного из четырех обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) Сергея Дубинского. Часть разговоров была опубликована голландской программой Nieuwsuur.

Сообщается, что телефон Дубинского прослушивали специалисты Службы безопасности Украины. Уголовное расследование проводит Совместная следственная группа (ССГ).

"Это тысячи разговоров являются частью расследования. Беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", – говорится в сообщении.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

