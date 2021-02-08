Суд в Нидерландах постановил приобщить отчеты "Алмаз-Антея" к делу MH17

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Нидерландский суд постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины отчеты российского концерна "Алмаз-Антей". Об этом сообщает РИА Новости.

"Гособвинение заявило, что не будет возражать против того, чтобы отчеты "Алмаз-Антея" за 2015–2016 годы были включены в досье", – сказал судья Хендрик Стинхейс, который председательствует на слушаниях в судебном комплексе Схипхол.

Суд поручил прокуратуре добавить данные документы к делам всех четырех обвиняемых.

Приобщить отчеты к делу просила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

К суду по делу о крушении рейса MH17 приступили в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Ранее говорилось, что Нидерланды не станут расследовать причастность Киева к крушению MH17. Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу.