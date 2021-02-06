Нидерланды не станут расследовать причастность Киева к крушению MH17

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Нидерланды посчитали недостаточными основания для привлечения властей Украины к ответственности в связи с неполным закрытием воздушного пространства над Донбассом в день крушения рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Нидерландов.

Такое решение властей основано на отчете международного Фонда безопасности полетов, который проводил независимое расследование 34 крушений гражданских самолетов во время пролета над зонами военных конфликтов с 1985 по 2020 годы.

"В отчете говорится, что на основании имеющейся информации, включая информацию, предоставленную украинскими властями в рамках расследования, было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом", – приводятся в документе слова и. о. министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока.

В соответствии с выводами этого расследования Нидерланды не увидели оснований для пересмотра своей прежней позиции. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк уточнила, что данное расследование не является судебным и ведется отдельно от уголовного процесса по данному происшествию.

Как сообщалось, Окружной суд Гааги начнет рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing 7 июня 2021 года.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.