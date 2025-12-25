Путин проведет итоговое заседание Госсовета 25 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета в четверг, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой совещания станет подготовка кадров для российской экономики. В центре внимания окажется кадровый прогноз, а также роль работодателей в профессиональном развитии сотрудников, включая ветеранов СВО.

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования. Отдельным пунктом повестки дня станет перезагрузка системы дополнительного профессионального образования.

С докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Государственного совета по вопросам кадров Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Государственного совета по технологическому лидерству Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Государственного совета по экономике данных Андрей Воробьев.

Также в числе докладчиков будут президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, вице-премьеры Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

Ранее Путин провел в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения государственных наград. В ней приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, кинорежиссер Никита Михалков, музыкант Юрий Антонов и телеведущая Тина Канделаки.