Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:15

Политика

Путин проведет итоговое заседание Госсовета 25 декабря

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин проведет заседание Государственного совета в четверг, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Основной темой совещания станет подготовка кадров для российской экономики. В центре внимания окажется кадровый прогноз, а также роль работодателей в профессиональном развитии сотрудников, включая ветеранов СВО.

Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы развития технологий искусственного интеллекта и адаптации к ним системы образования. Отдельным пунктом повестки дня станет перезагрузка системы дополнительного профессионального образования.

С докладами выступят губернатор Калужской области, председатель комиссии Государственного совета по вопросам кадров Владислав Шапша; губернатор Красноярского края, председатель комиссии Государственного совета по технологическому лидерству Михаил Котюков; губернатор Московской области, председатель комиссии Государственного совета по экономике данных Андрей Воробьев.

Также в числе докладчиков будут президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, вице-премьеры Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

Ранее Путин провел в Екатерининском зале Кремля церемонию вручения государственных наград. В ней приняли участие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, кинорежиссер Никита Михалков, музыкант Юрий Антонов и телеведущая Тина Канделаки.

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика