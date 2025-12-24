Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительную телеграмму в честь дня рождения. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер отметил, что под руководством Алиева республика добилась общепризнанных успехов в социальной и экономической областях. Страна также последовательно укрепляет свои позиции на международной арене.

Путин пожелал азербайджанскому коллеге здоровья, благополучия и успехов. Кроме того, он попросил передать сердечный привет семье Алиева.

Ранее в Санкт-Петербурге прошел саммит лидеров стран СНГ. Россия ожидала визита президента Азербайджана, однако тот не смог принять участие в мероприятии из-за плотного рабочего графика.

В Кремле с пониманием отнеслись к решению Алиева отказаться от поездки в Петербург. Москва продолжает развивать партнерские отношения с Баку, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.