Путин получил поздравления с днем рождения от Алиева

Фото: kremlin.ru

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджана.

В ответ российский президент выразил благодарность.

Разговор глав государств также коснулся текущего состояния и перспектив отношений двух стран. В частности, лидеры обменялись своими мнениями по данному вопросу.

В день рождения Путин ожидает ряд международных телефонных разговоров, рассказывал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В таких беседах в этот день лидер страны, как правило, получает поздравления от своих зарубежных коллег.

Например, Путина уже поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. Он подчеркнул выдающуюся роль российского коллеги в укреплении РФ как мировой державы, а также отметил его успехи в защите интересов страны и строительстве могучей России. Политик также обратил внимание на важность союзнических отношений между Северной Кореей и Россией для формирования многополярного мира.