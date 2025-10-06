Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

У Владимира Путина в день его рождения, 7 октября, помимо рабочих планов, есть и личные дела, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планы, ну, наверняка есть личные, конечно, день рождения есть день рождения, но мне известно и о рабочих планах", – уточнил представитель Кремля.

В частности, во второй половине дня 7-го числа российский лидер планирует провести совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Песков подчеркнул, что заседание будет посвящено рабочим вопросам, а не только поздравлениям.

Вместе с тем Путина ожидает ряд международных телефонных разговоров.

"И, как правило, в течение дня президент получает поздравления от своих зарубежных коллег. Много телефонных разговоров запланировано уже на завтра международных", – отметил пресс-секретарь президента.

Также Песков раскрыл, что поздравление глава государства получает и от своих внуков. Представитель Кремля добавил, что пожелания всегда сопровождаются теплотой и любовью, как у обычных внуков и дедушек.

Обычно Путин в свой день рождения старается провести время с близкими, рассказывал ранее Песков. Однако, по его словам, чаще всего у российского лидера получается "служебное празднование".

Например, в прошлом году президент встретил свой день рождения на рабочем посту. Тогда ему с самого утра поступали поздравления от зарубежных лидеров. Затем у Путина состоялась серия закрытых рабочих встреч, после чего он встретился с главами государств СНГ.