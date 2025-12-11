Собянин: пресечена попытка атаки еще одного БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

В данный момент, по информации Собянина, в ночь на четверг, 11 декабря, на подлете к столице было уничтожено 7 вражеских БПЛА. На месте падения фрагментов работают экстренные службы.

Также на фоне сообщений о сбитых БПЛА, следовавших в сторону Москвы, приостановили работу столичные аэропорты. Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.