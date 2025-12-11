Мэр Москвы: сбит еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО ликвидировали еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб.

По данным Собянина, всего в ночь на четверг, 11 декабря, на подлете к столице силами ПВО было уничтожено 8 БПЛА. На местах падения их фрагментов в настоящее время работают экстренные службы.

В связи с атакой дронов, столичные аэропорты временно приостановили свою работу. Воздушные гавани прекратили прием и отправку рейсов.