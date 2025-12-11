Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве

Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО ликвидировали еще два БПЛА, летевших на Москву, ночью в четверг, 11 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Мэр подчеркнул, что на месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

До этого Собянин сообщил о ликвидации двух дронов, летевших в сторону столицы. На месте падения фрагментов также вели работу экстренные службы.

Из-за поступающей информации о ликвидации дронов, летевших в сторону столицы, временно приостановил работу аэропорт Шереметьево. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.