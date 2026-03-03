Анастасия Волочкова заявила о смерти Джима Керри и подмене его на двойника

Фото: Getty Images/Francois Durand

Недавно появившийся на публике человек не является настоящим Джимом Керри, поскольку актер давно умер, заявила в беседе с "Газетой.ру" балерина Анастасия Волочкова.

По ее признанию, у нее с Керри были близкие отношения, поэтому она точно знает, как он выглядел. Волочкова назвала информацию о том, что актер жив, фейком, а сама заверила, что Керри уже давно умер.

Волочкова рассказала, что в 2001 году их познакомил продюсер Боб Ван Ронкель. Узнав о русской балерине, Керри специально прилетел в Москву частным самолетом, чтобы увидеть ее спектакль "Жизель" в Большом театре. После выступления они познакомились лично.

Волочкова отметила, что они встречались несколько раз: он приезжал в Москву, а она гастролировала по США. По ее словам, между ними возникли романтические отношения, а сам актер оказался глубоким и душевно ранимым человеком.

Балерина вспомнила, что на момент знакомства жила с Сулейманом Керимовым, который из ревности окружил ее многочисленной охраной. К Керри же она относилась как к голливудской звезде – знакомство с ним было для нее событием.

Когда Волочкова показывала Керри Москву и Воробьевы горы, они попали в окружение поклонников. Чтобы спокойно поговорить, пара спустилась к реке. Именно тогда, по словам Волочковой, она разглядела в нем человека с "израненной душой".

Они сразу почувствовали взаимное притяжение, но оба понимали, что не готовы менять жизнь: она – Россию и Большой театр, он – Голливуд. Позже, после расставания с Керимовым, судьба свела их снова: во время гастролей Волочковой в США прилетел Керри, и тогда, по ее словам, и начались романтические отношения.

Волочкова заявила, что точно помнит, как выглядел Керри, и считает, что появление его двойника связано с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который тоже "уже переворачивается там в гробу".

Она подчеркнула, что знала актера "духовно и физически" и никакой двойник не способен заменить реальную личность, которая дарила людям радость. Раздавать автографы, по ее мнению, может любой, а стать Керри – путь, который пройти невозможно.

Ранее внешность Керри привлекла большое внимание в Сети – пользователи начали утверждать, что актер якобы не похож на себя. Самой популярной конспирологической теорией стало то, что Керри давно умер, а на сцену кинопремии "Сезар" в Париже вместо него вышел двойник.