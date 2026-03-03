Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 11:50

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила о смерти Джима Керри и подмене его на двойника

Фото: Getty Images/Francois Durand

Недавно появившийся на публике человек не является настоящим Джимом Керри, поскольку актер давно умер, заявила в беседе с "Газетой.ру" балерина Анастасия Волочкова.

По ее признанию, у нее с Керри были близкие отношения, поэтому она точно знает, как он выглядел. Волочкова назвала информацию о том, что актер жив, фейком, а сама заверила, что Керри уже давно умер.

Волочкова рассказала, что в 2001 году их познакомил продюсер Боб Ван Ронкель. Узнав о русской балерине, Керри специально прилетел в Москву частным самолетом, чтобы увидеть ее спектакль "Жизель" в Большом театре. После выступления они познакомились лично.

Волочкова отметила, что они встречались несколько раз: он приезжал в Москву, а она гастролировала по США. По ее словам, между ними возникли романтические отношения, а сам актер оказался глубоким и душевно ранимым человеком.

Балерина вспомнила, что на момент знакомства жила с Сулейманом Керимовым, который из ревности окружил ее многочисленной охраной. К Керри же она относилась как к голливудской звезде – знакомство с ним было для нее событием.

Когда Волочкова показывала Керри Москву и Воробьевы горы, они попали в окружение поклонников. Чтобы спокойно поговорить, пара спустилась к реке. Именно тогда, по словам Волочковой, она разглядела в нем человека с "израненной душой".

Они сразу почувствовали взаимное притяжение, но оба понимали, что не готовы менять жизнь: она – Россию и Большой театр, он – Голливуд. Позже, после расставания с Керимовым, судьба свела их снова: во время гастролей Волочковой в США прилетел Керри, и тогда, по ее словам, и начались романтические отношения.

Волочкова заявила, что точно помнит, как выглядел Керри, и считает, что появление его двойника связано с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который тоже "уже переворачивается там в гробу".

Она подчеркнула, что знала актера "духовно и физически" и никакой двойник не способен заменить реальную личность, которая дарила людям радость. Раздавать автографы, по ее мнению, может любой, а стать Керри – путь, который пройти невозможно.

Ранее внешность Керри привлекла большое внимание в Сети – пользователи начали утверждать, что актер якобы не похож на себя. Самой популярной конспирологической теорией стало то, что Керри давно умер, а на сцену кинопремии "Сезар" в Париже вместо него вышел двойник.

В Сети появились сообщения, что Джима Керри могли заменить двойником

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика