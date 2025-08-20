Форма поиска по сайту

20 августа, 16:18

Шоу-бизнес
Radar Online: Брэд Питт решил превратить новый особняк в Голливудских холмах в крепость

Брэд Питт решил превратить новый дом в Голливудских холмах в крепость – СМИ

Фото: ТАСС/ABACAPRESS.COM/Stuart Hardy

Американский актер Брэд Питт купил особняк в Голливудских холмах с видами на Лос-Анджелес и решил превратить его в крепость, оснастив многоуровневой системой защиты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Radar Online.

По данным СМИ, в доме располагается шесть спален. Актер планирует установить там круглосуточное видеонаблюдение, смотровую башню и антидроновые технологии. Сам актер назвал это "покупкой душевного спокойствия".

Как уточняется, причиной такой осторожности стала кража, когда в июне неизвестные проникли в дом Питта в районе Лос-Фелиз и похитили имущество. По словам близких актера, случившееся оказало на него сильное влияние в части отношения к безопасности.

"Раньше он не был параноиком, но теперь каждое окно и каждая дверь кажутся ему угрозой. Он говорит, что хочет чувствовать: сюда никто не сможет попасть", – указал один и из его друзей.

При этом в августе стало известно, что полиция арестовала злоумышленников. По данным СМИ, правоохранители предполагают, что они могут быть причастны к другим кражам со взломом по всей Южной Калифорнии. Как утверждали журналисты, преступники были нацелены на богатые кварталы.

