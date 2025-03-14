TMZ: неизвестные ограбили дом актера Остина Батлера

Фото: ТАСС/ABACA/Marechal Aurore

Дом американского актера Остина Батлера, исполнившего роли в фильмах "Дюна" и "Элвис", ограбили неизвестные. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации источников в правоохранительных органах, 10 марта служба безопасности обнаружила в особняке Батлера, что стеклянная дверь была разбита. Когда охранник вошел в дом, он заметил, что тот был разграблен.

Как пишет издание, пропало много вещей, а охрана заявила о краже пистолета и денег. Для определения всех похищенных вещей понадобится полная опись.

На момент ограбления актер находился за пределами США. Пока по делу не произведено ни одного ареста, расследование продолжается, уточнили журналисты.

Ранее неизвестные ограбили дом российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина. Злоумышленники взломали жилище спортсмена и похитили из сейфа три чемпионских перстня Кубка Стэнли. В момент кражи сигнализация и камеры в доме были отключены, рассказывали источники СМИ.