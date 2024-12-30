CNN: полиция Чили нашла часы, которые, вероятно, были украдены у Киану Ривза в 2023 г

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Полиция Чили обнаружила трое часов, предположительно украденных у американского актера Киану Ривза, в ходе рейдов, связанных с серией местных ограблений. Об этом со ссылкой на чилийскую полицию сообщает телеканал CNN.

"Полиция в Чили заявила, что нашла трое часов, принадлежащих звезде фильма "Джон Уик" Киану Ривзу… которые, как предполагается, были украдены из дома актера в Лос-Анджелесе в конце 2023 года", – указано в сообщении.

По данным чилийской полиции, задержанный мужчина был связан с грабежами с применением насилия. У него были изъяты различные украшения и дорогие часы.

Ранее СМИ сообщали, что грабители украли ценности на сумму около 120 тысяч евро из дома экс-главы МИД Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже.

По данным прессы, преступники похитили двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. Бывшего министра в момент ограбления дома не было. Он подал заявление о краже в полицию, утверждали журналисты.