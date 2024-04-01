01 апреля, 17:28В мире
Ограбивший банк американец вышел из тюрьмы и ограбил тот же банк
Фото: kernsheriff.org
Мужчина по имени Джон Типтон отсидел два года в тюрьме за ограбление банка. Выйдя на свободу, он вновь попытался совершить то же преступление в том же банке, сообщает Inside Edition.
Известно, что в здании он потребовал отдать ему все наличные из кассы, пригрозив оружием. После Типтон вышел на улицу, однако полицейские быстро нашли его по камерам.
Уточняется, что при задержании преступник не сопротивлялся. В этот раз ему грозит пожизненное заключение, если суд докажет, что он снова совершил вооруженное ограбление.
Судебное заседание назначили на начало апреля.
Ранее в Испании задержали шесть человек, ликвидировав специализирующуюся на ограблениях домов знаменитых футболистов преступную группу. Отмечается, что злоумышленники совершили восемь краж с июля 2022 года в Мадриде и его провинциях. Задержанные в ходе преступной деятельности задействовали фотографии, видеоматериалы и другую информацию о домах из соцсетей, которую публиковали футболисты, их родные и друзья.
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