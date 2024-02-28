Грабители похитили ценности на 120 тыс евро из дома экс-главы МИД Франции – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Грабители похитили ценности на сумму около 120 тысяч евро из дома бывшего главы МИД Франции Филиппа Дуст-Блази в Париже. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По данным СМИ, злоумышленники украли двое часов Patek Philippe, ювелирные и кожаные изделия, а также люксовые предметы одежды. Экс-министр в момент ограбления дома не находился. Дуст-Блази подал заявление о краже, дело передали правоохранителям, сообщает радиостанция.

Мужчина занимал пост министра культуры Франции в 1995–1997 годах, министра здравоохранения и социальной защиты населения – в 2004–2005 годах. С 2005 по 2007 год Дуст-Блази осуществлял деятельность как глава МИД.

Ранее сообщалось, что злоумышленники украли деньги у продюсера, автора телепередачи "Куклы" Василия Григорьева. По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о сумме около 15 миллионов рублей. Полиция организовала проверку.

Шестерых грабителей-пенсионеров задержали в Италии