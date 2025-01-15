Неизвестные ограбили дом хоккеиста Малкина в США

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Неизвестные ограбили дом российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, сообщил телеканал KDKA (CBS Pittsburgh) со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел 11 января, когда клуб Малкина выступал на регулярном чемпионате НХЛ против "Оттава Сенаторс". Злоумышленники взломали жилище хоккеиста в Сьюикли-Хайтс (штат Пенсильвания) и похитили из сейфа три чемпионских перстня Кубка Стэнли, которые Малкин получил в 2009, 2016 и 2017 годах.

По источникам телеканала, в момент кражи сигнализация и камеры в доме были отключены, а сейф оказался открыт. Представитель полиции в беседе со СМИ подтвердил кражу со взломом в Сьюикли-Хайтс, но не уточнил подробности. "Питтсбург Пингвинз" от комментариев отказались.

Сам Малкин подтвердил ограбление.

"Новость об ограблении моего дома не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование", – рассказал спортсмен корреспонденту "Матч ТВ".

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