Мужчина ограбил отделение банка в Новосибирске на 9,5 млн рублей

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление отделения банка в центре Новосибирска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Нападение на офис "Локо-банка" произошло утром 12 декабря, добавили в областной прокуратуре. По их версии, напавший прошел в офис вместе с сотрудниками банка, используя предмет, похожий на оружие. Затем он связал троих человек, а с четвертым попал в кассовую зону, где похитил 9,5 миллиона рублей.

"С похищенными денежными средствами мужчина скрылся с места происшествия", – добавили в ведомстве.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, чтобы установить местонахождение преступника и выяснить все обстоятельства инцидента. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой").

Ранее в столице арестовали мужчину, который хотел похитить 46 миллионов рублей из припаркованного авто. Пострадавший попросил своего водителя отвезти крупную сумму в банк, но по дороге заехал пообедать и оставил деньги в автомобиле.

Этим воспользовался злоумышленник, который разбил стекло и вытащил сумку с наличностью. Однако кражу увидел прохожий и помешал преступлению.

