Мужчину арестовали за попытку украсть 46 млн рублей из машины в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчину, который попытался похитить из припаркованной машины 46 миллионов рублей, арестовали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мужчина попросил своего водителя отвезти деньги в банк. По дороге водитель заехал пообедать и припарковал автомобиль на улице Малой Пироговской. В результате злоумышленник разбил стекло машины и вытащил сумку с 46 миллионами рублей. Кражу заметил прохожий и помешал преступлению.

Как сообщили в ведомстве, 32-летнего злоумышленника задержали, а после арестовали.

Ранее мужчину задержали за кражу колец стоимостью 250 тысяч рублей из ювелирного магазина. Так, злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и попросил девушку-консультанта показать ему два кольца. Когда продавец достала украшения из витрины, он выхватил их из ее рук и скрылся.



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