Жительницу Подмосковья связали скотчем и ограбили на 22 млн руб

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Трое грабителей проникли в дом под Ногинском, связали скотчем хозяйку и, угрожая пистолетом, похитили у нее ценности на сумму более 22 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД России Татьяну Петрову.

По ее информации, трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет, надев черную одежду и балаклавы, ночью проникли в частный дом, расположенный в деревне Ельне. Злоумышленники схватили хозяйку жилища, связали ей руки скотчем и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали показать, где она хранит деньги и ювелирные украшения, сказала Петрова.

Отмечается, что потерпевшая отдала все ценности, общий ущерб составил свыше 22 миллионов рублей. Полицейские задержали преступников и выяснили, что все они являются жителями Подмосковья. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли у злоумышленников 14 тысяч долларов, 17 телефонов и травматический пистолет, говорится в материале.

По данным агентства, сейчас задержанные заключены под стражу, против них возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"). Также полицейские проверяют, не причастны ли мужчины к другим преступлениям.

Ранее в Екатеринбурге вооруженный огнестрельным оружием мужчина зашел в банк, подошел к одной из сотрудниц и потребовал отдать наличные деньги. По данным СМИ, женщина ему отказала, тогда злоумышленник занервничал, выстрелил в потолок и скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб также не нанесен. Мужчину уже разыскивают полицейские.

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